Procurando novas oportunidades de trabalho? Veja algumas vagas disponíveis

Se você está em busca de uma nova oportunidade profissional, prepare-se para disparar seu currículo agora mesmo. Há vagas para diversas áreas para quem mora em São Paulo e uma delas pode ser sua. Confira a seleção desta quinta-feira (dia 11):

Neo

O contact center Neo conta com 411 vagas abertas para profissionais de São Paulo, Santos, Mogi das Cruzes, Curitiba (Paraná), Rio de Janeiro e Salvador (Bahia).

A empresa exige Ensino Médio completo. É necessário ter pelo menos 18 anos e conhecimentos em informática básica.

A empresa oferece vale alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche ou babá. Possui ainda parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês.

Para participar do processo seletivo, basta acessar o link.

PagSeguro PagBank

Freepik

O PagSeguro PagBank tem mais de 400 vagas abertas para trabalho remoto na área de Tecnologia. Pessoas de qualquer parte do País podem participar.

Estão disponíveis cargos como Engenheiro de Software, Cientista de Dados, Engenheiro SRE, Engenheiro de Dados, Engenheiro de Qualidade de Software, Analista de Produto, Designer e Agilista.

Para se candidatar, é preciso acessar a página de carreiras no site da empresa e preencher o cadastro com as informações necessárias para a vaga escolhida.

OdontoCompany

A OdontoCompany, rede de clínicas odontológicas, oferece 1.200 vagas em todas as regiões do País.

As oportunidades são para os cargos de dentista, recepcionista, técnico de saúde bucal, gerente de marketing, representante comercial e protético.

Há posições disponíveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí e Pará.

Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 15 mil.

Os interessados devem enviar o currículo pelo site.

Senior Sistemas

A Senior Sistemas, desenvolvedora brasileira de softwares, tem mais de 150 vagas abertas.

As oportunidades são para São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Quem se interessar em trabalhar na empresa pode se candidatar através do site.

Vive no litoral de São Paulo? Também tem vaga para você!

Pixabay/Divulgação

Quem mora no litoral de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Vicente, pode comemorar a abertura de 25 vagas para 14 cargos diferentes. Os postos de trabalho foram divulgados pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da cidade.

As vagas são destinadas a pessoas com nível de escolaridade fundamental e médio, com experiência em carteira.

Os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil (disponível para celulares com sistema Android) ou realizar cadastro no Portal do Ministério do Trabalho – Emprega Brasil.

Há vagas para auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, auxiliar de pedreiro, fiscal de loja, motorista carreteiro, pintor de automóveis, montador de automóveis, funileiro de automóveis, cortador de roupas, designer gráfico, pizzaiolo, operador de máquinas fixas, diarista e mecânico de motocicletas.

Os telefones (13) 3468-1636 e (13) 3576-0836 continuam disponíveis para orientações, mesmo durante a pandemia.

Dicas para criar um bom currículo

Manter o currículo atualizado e atrativo aumenta as chances de conseguir uma boa oportunidade no mercado. Mais do que ter ter as experiências exigidas e qualificações para determinada área, é preciso saber comunicar todo o conhecimento que se detém ao recrutador.

Confira abaixo algumas dicas valiosas para chamar a atenção das empresas e garantir a entrevista:

Especifique a área de atuação – comunique de maneira rápida com o que você trabalha;

Faça um resumo – em duas ou três frases, explique que profissional você é;

Formação – diga o que você estudou e em quais instituições;

Experiência profissional – liste as empresas pelas quais passou e que cargos ocupou. Comece pela mais recente e siga com as mais antiga;

Competências – conte quais programas sabe usar e que línguas fala. Atenção: se for brasileiro, não precisa dizer que fala português;

Seja sucinto – procure deixar todas as informações em uma página, ao menos que sua experiência seja muita vasta e exija uma segunda folha.