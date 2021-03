Polícia Federal apreende 5 mil selos de LSD em Mato Grosso

Cinco mil selos de LSD foram apreendidos nesta quinta-feira (11) em Mato Grosso, uma das maiores apreensões desse tipo de droga no estado. A ação, comandada pela Polícia Federal, faz parte da Operação Dulcis, na qual foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, todos em Cuiabá. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que determinou ainda o sequestro de um veículo obtido com o dinheiro do tráfico, comprado à vista.

“Há fortes indícios de que o líder do grupo, um ex-presidiário monitorado com tornozeleira eletrônica, usava um aluno da UFMT [Universidade Federal do Mato Grosso] para receber a droga, que chegava do Rio Grande do Sul pelos Correios. O entorpecente era anunciado em grupos de aplicativo de troca de mensagens e outras redes sociais restritas aos usuários conhecidos. O investigado contava ainda com entregadores, que levavam o LSD aos compradores onde estivessem”, explicou a PF.

Ainda segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo prevenir e reprimir o tráfico de drogas por encomendas postais, uma vez que a compra pela internet e o envio pelos Correios tem aumentado significativamente, demonstrando uma mudança no perfil dos traficantes e usuários. Os crimes investigados podem resultar em pena total de 25 anos de reclusão.