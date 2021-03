Ninguém ganhou a Mega-Sena e prêmio agora é de R$ 32 milhões

Mais uma vez o prêmio milionário da Mega-Sena ficou sem nenhum ganhador e agora para o próximo sábado a loteria deve pagar um valor estimado em R$ 32 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém ter feito a Mega-Sena, 72 apostas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 37.556,05. Outras 4.604 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 839,03.

Clique aqui e veja os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta.

Lotofácil tem 11 ganhadores

Talvez o maior número de ganhadores registrado em um único sorteio, a Lotofácil sorteada nesta quarta-feira teve 11 ganhadores na faixa principal de premiação.

Os ganhadores são de Barreiras (BA), Macacanau (CE), Neropolis (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ponta Grossa (PR), Canguaretama (RN), Caçador (SC), Cajamar (SP), Pontal (SP) e Almas (TO),

Cada um deles recebeu um prêmio de R$ 123.599,41.

Para o sorteio desta quinta-feira, a Lotofácil vai pagar um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

A aposta pode ser feita nas casas lotéricas até 19h. A aposta simples custa R$ 2,50.

Clique e veja os números sorteados da Lotofácil.

Prêmio da Quina acumula em R$ 8,5 milhões

O concurso 5511 da Quina não teve ganhadores na faixa principal no sorteio desta quarta-feira. Com isso, o prêmio acumula para o sorteio desta quinta em R$ 8,5 milhões.

Cento e trinta apostadores acertaram a quadra no sorteio desta quinta. Eles receberam da Caixa o valor de R$ 5.413,60.

O terno teve 7.993 acertadores e cada um deles levou para casa R$ 132,40.

Para apostar na Quina desta quinta-feira, basta dirigir-se a qualquer casa lotérica até 19h. O volante mais barato custa R$ 2.

Clique e veja os números sorteados da Quina.

Dupla Sena

Para esta quinta-feira, a Dupla Sena também está com seu prêmio principal acumulado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

No sorteio da última terça-feira, nenhum apostador acertou as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio.

Cinco apostadores acertaram a quina na primeira faixa, e ganharam R$ 8.784,53. Outros cinco também acertaram a quina, mas do segundo sorteio, e cada um deles ganhou R$ 7.906,08.

Super Sete também não teve ganhadores

Metro World News

O sorteio da Super Sete desta quarta-feira também não teve ganhadores do prêmio principal. Para a próxima sexta-feira, a loteria vai pagar R$ 3,2 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Seis apostadores acertaram seis das sete dezenas e cada um deles ganhou R$ 7.327,71. Os números sorteados foram:

9 -3 -3 -7 -2 – 3 -6

QUE HORAS É O SORTEIO

Os sorteios são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, às 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os sorteios contam com a presença de dois auditores populares, que fiscalizam de perto os procedimentos realizados. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

ATÉ QUE HORAS POSSO APOSTAR?

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

As loterias da Caixa oferecem ainda duas opções de aposta, a Surpresinha, onde o sistema escolhe aleatoriamente os números, e a Teimosinha, onde a mesma aposta é repetida no concurso posterior.