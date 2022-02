Ator de Mike sobre 4ª temporada de ‘Stranger Things’: “A mais sombria”

Já faz algum tempo que os fãs de ‘Stranger Things’ estão esperando a próxima temporada da série.

A Netflix fez a confirmação da quarta temporada em setembro de 2019. O intérprete de Mike Wheeler, o ator Finn Wolfhard, disse que esta será a temporada mais sombria.

“A cada temporada o programa fica mais tenso. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.

A estreia da terceira temporada, em julho de 2019, surpreendeu o público com as sequências de ação: mais frequentes e mais amplas. Enquanto isso, o enredo se tornava mais complexo. Na quarta temporada isso vai ficar ainda mais “heavy” e a estreia deve acontecer este ano.

«Very stranger»

No final da terceira temporada, o grupo de amigos foi separado. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.

A chegada de um vilão assassino, interpretado pelo ator de Freddy Krueger, Robert Englund, também promete animar a trama. Devido à pandemia, as gravações da nova temporada diminuíram o ritmo significativamente. Isso significa dizer que seu elenco principal também cresceu bastante desde a última vez.