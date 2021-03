Mais 1,1 mi de idosos serão atendidos em nova etapa da vacina em SP

A ampliação da imunização contra a covid-19 em São Paulo vai permitir que um grupo com 1,1 milhão de idosos entre para o público-alvo da campanha e também seja vacinado já nas próxima semanas.

O governo anunciou ontem que as pessoas com 72, 73 e 74 anos passarão a receber as doses a partir do próximo dia 22 de março. Essa faixa etária soma 730 mil pessoas em todo

o estado.

Antes deles, porém, os idosos com 75 e 76 anos, que somam 420 mil pessoas, também entrarão na fila e começarão a ser vacinados na próxima segunda-feira, como já havia sido anunciado.

Ainda que o novo coronavírus esteja infectando hoje mais jovens do que na primeira onda, os idosos seguem como o público que mais morre em função da doença e representam 77% dos 62,1 mil óbitos pela covid-19 em São Paulo.

Só na capital, um levantamento mostrou que houve queda de 70% no número de mortes de idosos com mais de 90 anos entre janeiro e fevereiro, o que para especialistas já pode ser um reflexo da vacinação, uma vez que este grupo já está imunizado.

Forte contra variantes

O Instituto Butantan informou ontem, de forma oficial, que estudos realizados com a USP (Universidade de São Paulo) mostraram que a CoronaVac é eficaz contra as variantes do novo coronavírus que circulam no país, como a P1 (de Manaus), que já é responsável pela maior parte das novas contaminações na Grande São Paulo.

As cepas são mutações que tornam o vírus mais transmissível e potencialmente mais perigoso, com poder para provocar formas graves da doenças. Apesar do anúncio, os dados não foram detalhados.