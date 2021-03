Grande ABC dá sinais de colapso

A Prefeitura de São Bernardo pediu na quarta-feira (10) que a população só procure atendimento medico em caso de extrema urgência, pois as unidades de saúde públicas e privadas estão quase lotadas para tratamento de covid-19.

Na mesma região, a cidade de Ribeirão Pires estuda decretar estado de calamidade pública para mexer no Orçamento e destinar recursos para abrir mais leitos de UTI.

Os dois comportamentos revelam a gravidade da pandemia entre as cidades do ABC, que se aproximam do limite da sua capacidade de atendimento na saúde.

“São Bernardo tem 477 leitos exclusivos para vítimas da covid-19 e está saturando. É possível que em breve não tenhamos mais onde colocar um pacientes que precise de uma UTI”, disse ontem o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Dados do Info Tracker, sistema de monitoramento da pandemia criado por pesquisadores das universidades USP e Unesp, mostram que as novas internações em UTIs tiveram crescimento nas cidades da região nos últimos sete dias.

As altas foram de 27,1%, em Santo André, 13,7%, em São Bernardo, 25%, em São Caetano, 47,3%, em Diadema, e 7,4%, em Mauá. Em Ribeirão Pires, onde o aumento foi de 15,3%, dois pacientes já morreram à espera de uma UTI. Outros 11 estão na fila por leito.

As prefeituras da região estão articulando, por meio do Consórcio Intermunicipal, a aquisição conjunta de vacinas e já assinaram protocolos de intenções para a compra de doses da Sputnik V, Covaxin, Pfizer e Johnson & Johnson. Nesta semana, fizeram pedido da CoronaVac.