Governo recomenda escalonamento de profissionais para desafogar transporte

O governo de São Paulo recomendou nesta quinta-feira (dia 11), durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, que os setores autorizados a funcionar na nova fase do Plano São Paulo adotem esquema de escalonamento. O objetivo é reduzir as aglomerações nas plataformas e veículos.

Três faixas foram sugeridas:

Indústria: das 5h às 7h

Serviços: das 7h às 9h

Comércio: das 9h às 11h

O governador João Doria afirmou que nenhuma alteração será feita no efetivo da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô. Ele pediu ainda que as prefeituras não reduzam as ofertas de ônibus.

Restrições

A chamada Fase Emergencial do Plano São Paulo vai funcionar até 30 de março e estende, entre outras coisas, a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado de São Paulo. O objetivo é conter a rápida disseminação do novo coronavírus, que está pressionando de forma preocupante o sistema de saúde.

Neste período, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h.

As novas medidas de restrição devem diminuir, segundo o governo, a circulação de 4 milhões de pessoas.