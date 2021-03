EUA aprovam pacote econômico histórico

Por 220 a 211 votos, a Câmara dos Deputados norte-americana deu ontem a aprovação final ao pacote de estímulo financeiro proposto pelo presidente democrata Joe Biden. Avaliado em US$ 1,9 trilhão (cerca de R$ 10 trilhões), a ajuda federal é a maior injeção econômica nos EUA desde a Grande Depressão, em 1929. Todos os democratas, exceto o deputado do Maine, Jared Golden, votaram a favor do estímulo.

A proposta, assinada ontem pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e enviada oficialmente ao presidente Biden para assinatura final amanhã, é uma extensão de benefícios federais contra o desemprego e pobreza agravados pela pandemia de covid-19. Além disso, a rodada de pagamentos prevê repasses para ajudar escolas, estados, pequenas empresas e na distribuição de vacinas contra a doença.

“Com o golpe de uma caneta, o presidente Biden vai tirar milhões e milhões de crianças da pobreza neste país”, disse a deputada Rosa DeLauro, democrata de Connecticut. “É hora de fazer um investimento ousado na saúde e segurança do povo americano. É um momento decisivo.” A medida aprovada ontem pelos legisladores propõe o repasse de US$ 350 bilhões aos governos estaduais e locais, US$ 10 bilhões a projetos de infraestrutura, US$ 130 bilhões para escolas, US$ 45 bilhões para o auxílio no pagamento de aluguel dos norte-americanos e o outro restante de bilhões para ajuda de pequenas empresas.

Aos contribuintes norte-americanos, segundo o jornal The New York Times e a CNN, o estímulo econômico significará o repasse de até US$ 1.400 (R$ 7.910) a cada indivíduo que recebe menos de US$ 80 mil (R$ 450 mil) ao ano ou pais e mães solteiros com rendimento menor que US$ 120 mil (R$ 680 mil) ao ano. O seguro-desemprego terá aumento de US$ 300 (R$ 1.700) semanais e um outro auxílio para os sem ocupação, pago durante a pandemia, será estendido até setembro.

Para os republicanos, a medida é excessiva. No entanto, segundo estudo do Pew Research Center, cerca de 70% dos americanos aprovam a ajuda.