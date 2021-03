Escolas de São Paulo ficarão abertas apenas para alimentação a partir de segunda-feira

As escolas da rede estadual de São Paulo ficarão abertas a partir da próxima segunda-feira (dia 15) para garantir merenda a alunos carentes e distribuição de materiais mediante agendamento prévio, informou nesta quinta-feira (dia 11) o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O governo também vai antecipar em duas semanas o recesso anual, paralisando as atividades entre 15 e 28 de março, período no qual os estudantes não terão nenhuma atividade.

A Secretaria da Educação vai indicar que a medida seja adotada nas escolas municipais e particulares, recomendando que a prioridade seja o ensino remoto.

A educação e as e atividades religiosas tinham sido incluídas por meio de decretos estaduais na lista de serviços essenciais.

Nova fase, novas restrições

As novas diretrizes em torno da educação foram anunciadas dentro da nova fase do Plano São Paulo, chamada de Fase Emergencial. A medida estende a restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado e determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, que vai até o dia 30, apenas os serviços de delivery e drive-thru poderão continuar funcionando normalmente.

O objetivo do governo é reduzir a circulação de pessoas e, assim, conter o rápido avanço do novo coronavírus. O sistema de São Paulo está perto do colapso e já faltam vagas para internação.