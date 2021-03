Contaminação é mais rápida que abertura de novos leitos em SP

Mesmo após o terceiro anúncio em duas semanas da ampliação do número de leitos em São Paulo, o governo do estado admitiu ontem que não consegue ser mais rápido do que a pandemia, pois a demanda por internações tem crescido em ritmo muito mais acelerado.

São Paulo tem hoje 8,8 mil pacientes internados em UTIs. Há duas semanas, eram 6,6 mil. A taxa de ocupação está hoje em 82% e 32 cidades do estado já entraram em colapso, sem vagas.

“Nós não temos fôlego para abrir na mesma velocidade (da doença) esse número de leitos. Não daremos mais conta de abrir mais. Precisamos da ajuda de todos. Que todos fiquem em casa e só saiam em condições de absoluta necessidade”, afirmou o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Temos ainda leitos em UTI, mas, com a velocidade da doença e a forma grave que os doentes têm se apresentado, a gente corre o risco de ter um comprometimento nos nossos sistemas de saúde”, completou.

Com as expansões, o estado chegará, até o fim de abril, a 9,2 mil leitos de UTI. Antes da pandemia, eram 3,5 mil. O governo também apelou ontem ao Ministério da Saúde para que volte a custear parte dos leitos, como determinou o STF (Supremo Tribunal Federal).