Confira os setores que terão medidas restritivas ampliadas em São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (dia 11) medidas mais duras para tentar conter o avanço da Covid-19 no Estado e, assim, frear as ocupações de hospitais, tanto públicos como privados. Durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, foram anunciados setores que sofrerão aumento de restrições a partir da próxima segunda-feira (dia 15).

Confira:

– escritórios, call center, jurídico e atividades administrativas;

– estabelecimentos comerciais;

– administração pública;

– restaurantes, bares, padarias;

– transporte coletivo e individual;

– educação (básica, fundamental e média);

– comércio para eletrônicos;

– tecnologia;

– comércio para materiais de construção;

– ensino superior e outros ramos de educação;

– supermercados e similares;

– hotelarias;

– esportes;

– telecomunicações.

Na chamada Fase Emergencial do Plano São Paulo, que se estende até 30 de março, apenas os serviços de delivery e drive-thru poderão continuar funcionando normalmente.

Segundo o governos, com o fechamento de mais setores, 4 milhões de pessoas estarão sob restrições.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.