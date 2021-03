Bitcoin volta a se aproximar de sua máxima histórica

Após semanas de altas e baixas e perdas milionárias, o bitcoin volta a se aproximar da sua máxima histórica de US$ 57 mil, registrada em fevereiro.

Por volta das 11h desta quinta-feira, o bitcoin era negociado a US$ 56.829, uma alta de 1,14% sobre a cotação de ontem, mas um acumulado de 13,67% nos últimos sete dias.

Os analistas acreditam que essa alta se deve ao aumento do apetite de risco dos investidores, que buscam diversificar seu portfólio.

O interesse de grandes bancos e agências do mercado na criptomoeda tem aumentando a confiança dos investidores e empurrado seu valor de mercado, que nesta quinta já havia ultrapassado a cada dos US$ 1 trilhão (exatamente, US$ 1,05 trilhão).

Entre as empresas que tem avalizado o mercado do bitcoin está a agência de risco JP Morgan, que afirmou que a agência também está preparada para “surfar na onda de cripto”.

Crítica

O bilionário Bill Gates disse em uma entrevista ao The New York Times que não acredita na tendência das criptomoedas para futuro da economia, já que suas transações consomem grande quantidade de energia e podem aprofundar o problema climático pelo qual passa a humanidade.

