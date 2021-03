Em tom de campanha, Lula critica gestão de Bolsonaro

O xadrez político para as eleições de 2022 definitivamente ganhou mais um personagem: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu primeiro discurso após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, anular suas condenações no âmbito da operação Lava Jato, o líder petista criticou a gestão do governo Bolsonaro e acenou em busca de alianças para o pleito do ano que vem.

Com a decisão do Supremo, Lula retomou os direitos políticos e ficou elegível novamente. E foi com o regulamento debaixo do braço que ele falou por quase duas horas. Questionado se iria se colocar como pré-candidato à Presidência em 2022, Lula afirmou que “ainda é cedo para pensar na eleição”.

“Minha cabeça não teve tempo para pensar em 2022. Tem momento para tudo. O que precisamos é colocar nossa gente para andar e conversar com o povo. Depois, vamos discutir o resultado”, disse.

“Não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, que agora inicia uma campanha. Como não tem nada para mostrar de bom, essa é uma regra no PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar”

Jair Bolsonaro, presidente

No entanto, o discurso inflamado do ex-presidente foi tomado pelo tom de campanha. Em diversas falas, ele se colocou como contraponto ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), principalmente em relação à gestão do chefe do Executivo no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República e do ministro da Saúde. Tome a vacina”, disse Lula.