VÍDEO: Enfermeira faz chá de revelação com teste de DNA e viraliza nas redes

Ao ser questionada pelo ex-companheiro sobre a comprovação da paternidade do filho, Millena Brandão fez um chá revelação diferente. Nas redes sociais, ela postou um vídeo mostrando o resultado do exame de DNA e confirmando a paternidade do pequeno Otto, de 5 meses.

De acordo com o Portal G1, a enfermeira moradora da cidade de Graranhuns, Pernambuco, a ideia da festa para anunciar o resultado do exame foi de um amigo. No vídeo ela diz: "E o pai de Otto, que pediu o DNA, e eu resolvi fazer uma festa. Se o resultado for positivo, é prata. Se for negativo, é azul".

Em seguida, ela estoura o balão e deixa escapar confete prateado, o que confirmou a paternidade do ex-companheiro de Millena. “Teve repercussão na Alemanha, Inglaterra, Japão, EUA…", contou a mãe da enfermeira ao G1.

O resultado foi disponibilizado dia 26 de fevereiro e o chá revelação foi feito dia 2 de março. Um dos seguidores comentou: “Sambou na cara da sociedade amiga, só presta assim pra esse palhaço aprender”.