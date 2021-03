Veja as placas do rodízio de carros desta quarta-feira em SP

O rodízio municipal de veículos de São Paulo proíbe nesta quarta-feira que carros com placa 5 e 6 circulem pela região chamada de centro expandido da cidade. A medida vale entre 7 e 10h e 17h e 20h.

A multa para quem for pego descumprindo as regras do rodízio é de R$ 130,16, além de 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação

O CENTRO EXPANDIDO É DELIMITADO PELAS SEGUINTES VIAS:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

Não há rodízio nos sábados, domingos e feriados. Veja as placas do rodízio:

Dia segunda terça quarta quinta sexta Final da placa 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0

Previsão do Tempo para segunda-feira

Esta quarta-feira (dia 10) na cidade de São Paulo será marcada por temperaturas amenas e chuva rápida, segundo previsão do Climatempo.

O dia começa com sol e algumas nuvens. As precipitações podem ocorrer tanto de dia como de noite. Há 90% de chance de chuva, que não deve passar dos 15 mm.

A temperatura mínima fica na casa dos 19°C. A máxima não extrapola os 27°C.

O sol nasce às 6h06 e se põe precisamente às 18h27.