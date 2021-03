Pressão por UTI aumenta e cidades paulistas relatam mortes na fila de espera

A escassez de UTIs para a covid-19 em função da superlotação dos hospitais na Grande São Paulo ganhou ontem contornos dramáticos com o relato da morte de 13 pacientes que aguardavam na fila de espera.

O índice de ocupação desses leitos na região está hoje em 81,9%, mas em algumas cidades e hospitais esse patamar já alcançou os 100% e não há mais vagas disponíveis para tratamento dos doentes em estado grave.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A Prefeitura de Taboão da Serra informou que 11 doentes que aguardavam na fila por leito já morreram desde sexta-feira, enquanto Ribeirão Pires comunicou ontem a morte de outros dois pacientes na mesma condição.

As autoridades de Taboão afirmaram que tentaram a transferência desses pacientes para outras unidades de saúde, por meio do Cross, sistema do governo do estado que faz a regulação das vagas, mas que a alegação foi de que não havia leito disponível.

O governo do estado negou que tenha faltado assistência e disse ter sido comunicado de oito mortes na cidade. Os pacientes tinham entre 53 e 82 anos, eram todos do grupo de risco (por idade ou comorbidade) e os pedidos para UTI teriam sido “registrados em média 24 horas antes do óbito”. “Nessas situações, o falecimento ocorreu não por ausência de medidas pelo estado, mas pela gravidade clínica dos pacientes”, informou a secretaria estadual da Saúde.

No limite

As mortes e a busca pelas vagas compõem mais um dos retratos do agravamento da pandemia. Só na Grande São Paulo, além de Taboão, as cidades de Arujá, Embu das Artes, Mairiporã e Poá já atingiram 100% da ocupação de leitos. Em outros locais, como Guarulhos, Mauá e Santos André, o índice passa dos 90%. Em todo o estado, 19 hospitais estaduais não têm mais vagas para UTIs.

A morte de pacientes na fila de espera foi uma das consequências do colapso da saúde na cidade de Manaus (AM), no início do ano, e que obrigou a transferência de doentes graves para outros estados, em busca de atendimento.

A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que pretende transferir pacientes que estão internados em unidades públicas por outras doenças para hospitais privados. A ideia é transformar esse leitos que serão liberados em unidades para tratamento da covid-19.

“É uma corrida contra o tempo. Estamos atrás de leito para aguentar os próximos 15 dias, que serão de muita pressão”, disse à TV Globo o secretário da Saúde da capital, Edson Aparecido.

O estado de São Paulo registrou na terça-feira (9) um recorde de mortes para um único dia. Foram 517 óbitos.