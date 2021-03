Legislativo pressiona Saúde e faz apelo à China

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobraram do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informações em 24 horas sobre o calendário de vacinação contra a covid-19 no Brasil. Além disso, os chefes do Legislativo querem ter atualizações sobre a produção de imunizantes contratados para vacinar a população. Pacheco e Lira enviaram um ofício ao ministro pedindo respostas em “caráter de urgência”.

A pressão ocorre diante do avanço da segunda onda da pandemia pelo Brasil e do aumento no registro de novos casos da variante brasileira, que surgiu em Manaus (AM) – a P1. Ontem, o Ministério da Saúde registrou 1.972 mortes em decorrência do novo coronavírus, novo recorde de óbitos em apenas 24 horas. No total, já são 268.370 vidas perdidas pela covid-19 no país.

Diante deste cenário, estados e municípios voltaram a decretar medidas de isolamento, como fechamento de comércios e toque de recolher. As ações foram criticadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que anunciou a antecipação do cronograma de doses da vacina produzidas pela Pfizer. Agora, a cúpula do Congresso quer saber do ministro qual é o calendário atualizado de vacinação.

“Considerando a urgência que nos impõe a pandemia ocasionada pela disseminação do vírus SARS-CoV-2 e a crescente taxa de óbitos por dia em decorrência da covid-19, solicitamos a presteza de V. Exa. no sentido de encaminhar as informações acima requeridas no prazo de 24 horas, a fim de que as Casas do Congresso Nacional possam adotar as providências cabíveis no combate à pandemia”, diz o ofício de Pacheco e Lira enviado ao ministro da Saúde.

Socorro

O presidente da Câmara também decidiu abrir um canal direto com o governo chinês para pedir “um olhar amigo, humano, solidário” em prol da vacinação em massa de brasileiros. Lira pede ajuda ao país asiático com vacinas e insumos.

Em carta ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, o presidente da Câmara lembra que “o governo brasileiro não é apenas o Executivo, mas também o Legislativo e o Judiciário” e destaca que as relações entre as duas nações “nunca foram nem poderão ser afetadas pelas circunstâncias, pelas ideologias, pelos individualismos”.

Ao longo da gestão Bolsonaro, o governo e os filhos do presidente vêm colecionando ataques e ofensas a autoridades do país asiático. Em janeiro, insumos farmacêuticos para a produção de vacinas contra a covid-19 ficaram presos na China por problemas diplomáticos. Com a falta de interlocução oficial do chanceler brasileiro com os chineses, outros agentes do governo e também o Congresso entraram em campo para abrir diálogo e resolver os impasses.

“Faço esse apelo para que salvemos vidas de brasileiros. Brasileiros que alimentam e salvam vidas de chineses com nossa produção agrícola. Se nós não vacinarmos em massa a população brasileira, não sairemos dessa situação grave da pandemia”, afirmou o presidente da Câmara.