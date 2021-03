IPVA 2021: carro com placa final 2 deve quitar a terceira parcela

Nesta quarta-feira (10), proprietários de carro com placa final 2 devem quitar a terceira e última parcela do IPVA 2021, de acordo com o cronograma da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

A possibilidade de quitar em parcela única com desconto venceu em janeiro e, em fevereiro, sem desconto.

O cronograma de placas para pagamento desta última etapa do imposto segue ate o dia 22 de março, de acordo com a tabela abaixo.

Quem atrasar o pagamento do imposto fica sujeito a uma multa de 0,33% por dia, além dos juros de mora. Após 60 dias de atraso no pagamento, a multa passa a ser fixada em 20% do valor total do imposto.

Para pagar, o proprietário deve ir a qualquer agência bancária munido do número do Renavam. Ele pode pagar nos guichês, diretamente nos caixas de autoatendimento ou pelo Internet Banking.

E possível ainda realizar o pagamento nas casas lotéricas, também com o número do Renavam.

O IPVA pode ser pago com cartão de crédito em empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Essas empresas conveniadas têm autonomia para definir os juros e o número de parcelas. Para saber quais são, clique aqui.

oe Raedle/Newsmakers

Caminhões

Proprietários de caminhões têm uma tabela diferente de pagamento do IPVA. Eles podem quitar o imposto à vista (em 15 de abril) ou pagar parcelado nos meses de março, junho e setembro.

O pagamento da primeira parcela, para caminhões, também segue uma tabela pelo final da placa do veículo, e placas com final 2 também devem pagar o imposto nesta quarta-feira.

Quem preferir quitar o IPVA em cota única deve fazê-lo em abril próximo.

Consultar valor do IPVA

O valor do imposto pode ser consultado diretamente nos caixas dos bancos, basta ir a um caixa de autoatendimento, selecionar a opção IPVA e preencher o número do Renaval e o sistema trará o valor do imposto devido. Se quiser, poe ainda consultar no portal da Secretaria da Fazenda. Para fazer a consulta, clique aqui.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021:

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única

SEM Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 7/1 9/2 9/3 Final 2 8/1 10/2 10/3 Final 3 11/1 11/2 11/3 Final 4 12/1 12/2 12/3 Final 5 13/1 18/2 15/3 Final 6 14/1 19/2 16/3 Final 7 15/1 22/2 17/3 Final 8 18/1 23/2 18/3 Final 9 19/1 24/2 19/3 Final 0 20/1 25/2 22/3

Licenciamento antecipado

Neste ano, é possível antecipar o licenciamento de carros para 2021, independentemente da placa.

A medida tem como objetivo oferecer ao proprietário a opção de quitar o imposto junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor).

Para quem não optar por antecipar o pagamento, o prazo do licenciamento começa em abril, para carros com placa final 1.

Neste ano, o licenciamento será 100% digital e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ficará disponível para download e impressão um dia após o pagamento da taxa nos sites do Detran-SP e Poupatempo.

O valor da taxa de licenciamento 2021 é de R$ 131,80.

Em 2021, não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, o seguro obrigatório.