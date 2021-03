Emprego ganha de saúde entre prioridades do brasileiro, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada ontem pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostra a pandemia da covid-19 dividindo os brasileiros entre as preocupações com a saúde e o desemprego gerado pela crise sanitária.

A confederação perguntou no mês de dezembro a 2.002 pessoas quais deveriam ser as três principais prioridades para o governo neste ano. No topo das respostas mais dadas está a geração de emprego, presente em 41% delas. Em seguida, aparecem melhoria na saúde (39%) e combate à corrupção (35%).

Apesar de interpretada pela margem de erro, de 2%, como um empate técnico entre emprego e saúde, a preocupação econômica se sobressai nas regiões Norte e Centro-Oeste e entre as famílias com renda de até um salário mínimo (R$ 1.100), com prevalência de 52% e 44%, respectivamente. O único recorte em que a saúde aparece como prioridade é nas regiões de periferia, presente em 44% das repostas. Já a promoção de empregos cai para a terceira posição neste caso, com 37%.

A pesquisa perguntou também quais foram os problemas de 2020. E, neste caso, a principal resposta foi unânime entre regiões e classes sociais: o desemprego. Ele está presente em 51% das respostas. A saúde, segundo lugar, recebeu 41% das menções.

O diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, Carlos Abijaodi, aponta relação direta neste momento entre os dois temas. “A economia brasileira encolheu no ano passado e estamos com uma taxa de desemprego muito alta. O único caminho para a retomada da economia, com ganhos na saúde e no emprego, é a vacinação em massa da população. Só assim haverá o retorno seguro dos brasileiros às atividades diárias, a recuperação do mercado consumidor e a volta à normalidade nas atividades produtivas.”

A taxa de desemprego no país saltou de 11,9% em 2019 para 13,5% no ano passado, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e estatística). É o equivalente a 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho.