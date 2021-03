Covid-19: variante do Reino Unido é mais mortal que demais cepas, dizem cientistas

Cientistas britânicos apresentaram um estudo que afirma que a variante do coronavírus que foi descoberta no Reino Unido no ano passado é entre 30% e 100% mais mortal do que as outras linhagens.

A variante B.1.1.7 do SARS-CoV-2 foi descoberta em setembro do ano passado e atualmente já circula em mais de 100 países. Uma amostra do vírus mostrou que ele tem 23 novas mutações em seu código genético que o torna mais transmissível, entre 40% a 70%, de acordo com os pesquisadores.

De acordo com a pesquisa com a nova variante, infecções de covid-19 registradas em uma amostragem de 54.906 pessoas causaram 227 mortes, enquanto que a mesma amostragem com outras cepas apresentaram 141 óbitos.

"Somado à sua capacidade de se disseminar rapidamente, isto torna a B.1.1.7 uma ameaça que deveria ser levada a sério", disse Robert Challen, pesquisador da Universidade Exeter.

O estudo foi publicado nesta quarta-feira no British Medical Journal.

Variante de Manaus

Cemitério Parque Taruma, em Manaus / Andre Coelho/Getty Images

Estudos preliminares demonstram que as duas vacinas contra covid-19 que estão sendo usadas para imunizar a população brasileira, a CoronaVac e a Covishield, da Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford, são eficazes contra a variante brasileira do coronavírus registrada em Manaus.

A vacina do laboratório Pfizer e BioNtech também é capaz de neutralizar a variante de Manaus, de acordo com a pesquisa divulgada pela revista científica The New England Journal of Medicine.

Essa variante, chamada de P.1. é considerada mais perigosa e transmissível e, de acordo com pesquisa da Fundação Oswaldo cruz (Fiocruz) Amazônia, um indivíduo infectado com essa variante tem carga viral até 10 vezes mais alta no organismo.

Além de Manaus, essa nova cepa já foi registrada em Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Pará e Paraíba e Rio Grande do Sul.

Os cientistas acreditam ainda que a P.1.1 é capaz de driblar o sistema imune de pacientes já infectados pela covid-19 e causar uma nova infecção. Ou seja, paciente supostamente imunizados seriam reinfectados com o novo vírus.

Na Grande São Paulo, uma pesquisa com pacientes infectados feita pelo laboratório Dasa em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo mostra que 77% das infecções na região nas últimas semanas têm origem na variante P.1., de Manaus.

Apesar de ser uma cepa com maior taxa de transmissão registrada, ainda não há estudos capazes de afirmar que a variante brasileira seja mais mortal do que as demais linhagens do coronavírus.