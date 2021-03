Chile vai colocar turistas vindos do Brasil no isolamento

O Chile anunciou que enviará viajantes com origem do Brasil direto para o isolamento assim que chegarem ao país. A medida, que passa a valer a partir de quinta-feira (11), é uma tentativa de evitar as variantes mais contagiosas da covid-19, como a brasileira P.1.

Segundo a subsecretária de Saúde do Chile, Paula Daza, os turistas serão encaminhados para uma espécie de residência sanitária, onde serão submetidos a testes de detecção ao vírus ao chegarem no país e um isolamento obrigatório de dez dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Enquanto as pessoas [que vêm do Brasil] aguardam o resultado do PCR [teste que detecta o vírus no organismo], elas devem ingressar em uma residência de saúde para garantir o isolamento”, explicou a subsecretária de Saúde. “Se for positivo, devem continuar o isolamento na residência.”

Além do teste realizado no Chile, também passa a ser obrigatório apresentar um exame com resultado negativo para a covid-19 feito em até 72 horas antes do embarque da viagem.

Até ontem, o Chile reportava 860 mil casos da doença e 21 mil mortes.

Brasileiros no Chile

Ainda com viagens barradas aos Estados Unidos, viajantes brasileiros têm usado o Chile como uma parada para contornar as restrições impostas pelo país em virtude da covid-19, revelou o jornal O Globo. A embaixada norte-americana no Brasil interrompeu a emissão e renovação de vistos ao país e a embaixada dos EUA no Chile tem sido vista como uma alternativa para obter o documento.