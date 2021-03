Bitcoin volta a acumular alta expressiva após semanas de queda

Depois de uma fase de correção que levou a criptomoeda e uma queda acentuada nas duas últimas semanas, o bitcoin dá mostras de recuperação e volta a atingir patamentes acima da marca histórica dos US$ 50 mil.

No início da manhã desta quarta-feira (10), o bitcoin era cotado a US$ 54.728, uma alta de 1,10% em relação ao dia anterior. O acumulado da semana também mostra uma reviravolta nas tendências das últimas semanas e a croptomoeda acumulou 6,39% nos últimos sete dias.

A capitalização do preço também levou de volta o valor de mercado do bitcoin ao patamar de US$ 1 trilhão, marca batida pela criptomoeda no mês passado e amplamente comemorada no mercado das moedas digitais.

Com a forte valorização do dólar no mercado brasileiro nos últimos dias, influenciado por fatores políticos, a cotação do bitcoin em real também deu um salto estratosférico, atingindo a maior cotação em real já alcançada. Nesta terça-feira, 1 bitcoin valia R$ 320 mil.

