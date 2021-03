Polícia Civil fecha casas de jogos clandestinos em São Paulo

A Polícia Civil fechou três casas de jogos ilegais, nas zonas Leste, Sul e central da cidade de São Paulo última sexta-feira (dia 5). A informação foi divulgada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) hoje.

Aproximadamente 300 máquinas de caça-níquel e de vídeo bingo foram apreendidas durante as três ações distintas.

A primeira foi deflagrada por agentes do 58º Distrito Policial (Vila Formosa) que, após investigações, conseguiram identificar um imóvel que funcionava clandestinamente na Zona Leste.

Foram encontradas no local 127 máquinas de vídeo bingo. No momento da abordagem não havia jogadores, mas o responsável foi encaminhado à delegacia.

Já os policiais do 2º DP localizaram na Rua Amazonas, no Bom Retiro, um imóvel com 30 máquinas do tipo vídeo-bingo, também sem a presença de jogadores. Uma mulher, responsável pelo local, foi encaminhada à distrital.

A equipe do 99º Distrito Policial, por sua vez, se deslocou até a Avenida Nossa Senhora do Sabará, onde encontrou 139 máquinas do tipo caça-níquel. No momento da abordagem havia 25 jogadores e dois funcionários. Os responsáveis serão investigados.