LocaWeb abre inscrições para programa de trainee

A Locaweb, empresa de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem, abriu inscrições para seu programa de trainee.

O processo de seleção será 100% online e dividido em oito partes: inscrição, teste de lógica, game de competência, speak up, dinâmica de grupo, painel, entrevistas com RH (Recursos Humanos) e com gestores.

O programa tem duração de 18 meses. Dez profissionais serão contratados.

Interessados precisam ter Ensino Superior completo em Engenharia, Administração, Economia ou Marketing. Inscrições devem ser feitas site até dia 4 de abril.