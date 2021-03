Idosos com 75 e 76 anos serão vacinados a partir de segunda

Idosos com 75 e 76 anos de idade começarão a ser vacinados contra a covid-19 em todo o estado a partir da próxima segunda-feira.

O anúncio foi feito ontem pelo governador João Doria (PSDB), que pediu, no entanto, que as pessoas evitassem procurar os postos logo nas primeiras horas, para não provocar a formação de longas filas, como se viu no início da imunização de outros grupos.

O contingente dos que têm 75 e 76 anos no estado é formado por 420 mil pessoas – uma das faixas mais numerosas entre os que foram vacinados até aqui.

Variante de Manaus

Um levantamento realizado pelo laboratório particular Dasa mostrou que a cepa chamada de P1, que provocou o agravamento da pandemia no Amazonas, já está presente em 80% dos testes que dão positivo na Grande São Paulo. Estudos preliminares mostraram que as vacinas de Oxford e a CoronaVac são eficazes contra a variante.