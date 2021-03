Greve à vista na rede privada de educação de São Paulo

Os professores da rede particular de ensino de São Paulo prometem entrar em greve a partir desta quinta-feira em todo o estado se as escolas não suspenderem as atividades presenciais.

A decisão foi tomada em assembleia no fim de semana, em função do avanço da pandemia, e comunicada ontem ao sindicato dos donos das instituições de ensino.

Mesmo na fase 1-vermelha, as escolas seguem com permissão para receber os alunos porque a educação passou a ser um serviço considerado essencial no estado.

Para o Sinpro-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo), manter exclusivamente as aulas remotas “é uma medida urgente e necessária diante da escalada da pandemia e da aceleração na taxa de contágio”.

A entidade informou que as aulas presenciais só devem ocorrer depois que houver a testagem em massa da comunidade escolar e pediu que as instituições de ensino forneçam máscaras do tipo N95 (mais seguras) e que divulguem imediatamente os casos registrados.

O Sinpro-SP afirmou que os colégios têm 48 horas para atender as reivindicações. Se não houver avanço, é greve a partir de quinta-feira.

Professores das redes estadual e municipal já estão em greve desde o mês passado, mas a adesão tem sido baixa, segundo as autoridades.

Presidente do Sieeesp, que representa os donos das escolas, Benjamin Ribeiro disse ao Metro World News acreditar que o mesmo acontecerá na rede privada.

“Estamos fazendo o possível e impossível para que as escolas fiquem abertas e já há uma recomendação para que os alunos com mais de nove anos tenham aulas remotas neste período e que as unidades recebam só os mais novos, porque é muito importante para eles o convívio escolar neste momento.”

Segundo a secretaria da Educação, foram registrados 4.084 casos de covid-19 entre alunos e funcionários neste ano (59% na rede estadual, 37% na particular e 3% na municipal), com 21 mortes.