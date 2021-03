Fachin pede adiamento da análise da suspeição de Moro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin pediu nesta terça-feira (dia 9) o adiamento da análise da suspeição do ex-juiz Sergio Moro na Segunda Turma. Ele solicitou ainda ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que o plenário da Casa debata se a Segunda Turma pode analisar o caso.

Na tarde de ontem, Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 13ª Vara Federal de Curitiba, origem da Operação Lava Jato, e remeteu os processos à Justiça do Distrito Federal.

Hoje mais cedo, o ministro Gilmar Mendes havia pautado a análise da suspeição de Moro para a sessão da Segunda Turma nesta tarde.

Fachin, que é o relator, argumenta que a suspeição perdeu o objeto, ou seja, não tem mais razão de existir juridicamente.