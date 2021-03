Fachin anula processos contra Lula; ex-presidente fica elegível

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin aceitou ontem habeas corpus da defesa e anulou todos os processos contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da operação Lava Jato. O magistrado declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava o ex-juiz Sergio Moro, no julgamento de quatro ações que investigam o líder petista nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.

O parecer de Fachin derruba todas as decisões desde o recebimento das denúncias até as condenações (veja mais ao lado). Com isso, Lula recupera os direitos políticos e pode se candidatar à Presidência em 2022.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O relator da operação no STF determinou a remessa dos autos dos processos à Justiça Federal do DF (Distrito Federal), que vai decidir “acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios”.

Das quatro ações anuladas, Lula já havia sido condenado em duas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro: nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. No entendimento de ontem de Fachin, as decisões não poderiam ser tomadas pela vara responsável pela operação. Agora, os julgamentos devem ser reiniciados pela Justiça do DF.

Além das decisões de Sergio Moro, que condenou Lula no caso do triplex, Fachin também anulou os atos proferidos pela juíza Gabriela Hardt, responsável pela sentença no caso do sítio de Atibaia. O despacho do ministro, porém, deixa margem para que, em Brasília, o novo juiz titular do caso valide todos os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

Em razão do entendimento, o ministro ainda declarou a perda de objeto de 10 habeas corpus e quatro reclamações apresentadas à Corte pela defesa do ex-presidente. Portanto, Moro não deve ser julgado por suposta parcialidade nos casos.

Horas depois da anulação, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que “o povo brasileiro não quer” Lula como candidato em 2022. “As bandalheiras que o governo [do PT] fez estão claras perante toda a sociedade”, disse.

Com a palavra, Fachin

Logo após aceitar o habeas corpus da defesa de Lula, o ministro Edson Fachin soltou uma nota explicando sua decisão. Um dos argumentos do magistrado sustentou que o STF já havia determinado competência da 13ª Vara Federal de Curitiba restrita a crimes praticados “direta e exclusivamente” contra a Petrobras. O que não foi o caso dos processos contra Lula.

“O relator, tendo em consideração a evolução da matéria na 2ª Turma em casos semelhantes, entendeu que deve ser aplicado ao ex-presidente da República o mesmo entendimento, reconhecendo-se que 13ª Vara Federal de Curitiba não era o juiz natural dos casos”, diz trecho da nota.

“Concedo a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das Ações Penais (do) Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Declaro, como corolário e por força do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios”

Edson Fachin, Ministro do STF, em sua decisão de anular as condenações

PGR diz que vai recorrer da decisão

A PGR (Procuradoria-Geral da República) informou que vai recorrer da decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral afirmou que o recurso será preparado pela subprocuradora-geral Lindôra Maria de Araújo, braço-direito do procurador-geral Augusto Aras e responsável pelos processos da Lava Jato no STF.

O órgão não deu detalhes sobre quais pontos da decisão serão contestados. Já a assessoria de imprensa do MPF (Ministério Público Federal) do Paraná, que apresentou as denúncias contra Lula, não se manifestou até o fechamento desta edição. Metro com Estadão Conteúdo