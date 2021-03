Estudos mostram que vacinas são eficazes contra variante brasileira

Estudos preliminares do Instituto Butantan, responsável pela produção no Brasil da CoronaVac, e da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), fabricante da vacina de Oxford/AstraZeneca no país, mostram que os imunizantes são eficazes contra a variante brasileira (P1) do novo coronavírus. As informações são da Reuters.

De acordo com a agência, as pesquisas ainda serão ampliadas para a obtenção de dados definitivos. A cepa brasileira surgiu em Manaus, capital do Amazonas, primeira cidade a entrar em colapso devido ao aumento no número de casos e óbitos durante o início da segunda onda da pandemia no Brasil, em janeiro.

De acordo com a Fiocruz, a mutação responsável por aumentar a transmissão do novo coronavírus já é maioria entre os pacientes de seis de oito estados analisados até o momento: Ceará (71,1%), Paraná (70,4%), Santa Catarina (63,7%), Rio de Janeiro (62,7%), Rio Grande do Sul (62,5%) e Pernambuco (62,5%).

Pfizer

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), se reuniu ontem com representantes da Pfizer. Logo depois, o Ministério da Saúde informou que deve receber 14 milhões de unidades da vacina da empresa até junho. A previsão inicial era 9 milhões, mas de acordo com a pasta, 5 milhões de doses podem ser antecipadas no cronograma entre as duas partes.