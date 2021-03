Dupla Sena pode pagar R$ 1,4 milhão nesta terça-feira

A Dupla-Sena, concurso 2205, pode pagar até R$ 1,4 milhão na noite desta terça-feira (dia 9). No último sábado, ninguém acertou as faixas principais do primeiro e do segundo sorteio e, por isso, o prêmio acumulou.

Confira aqui os últimos resultados:

1º sorteio: 12 – 22 – 34 – 46 – 47 – 49

2º sorteio: 21 – 24 – 34 – 35 – 39 – 48

Na ocasião, nove apostadores marcaram cinco pontos no primeiro sorteio e levaram para casa R$ 5.351,53. Outras seis apostas acertaram o mesmo número de dezenas no segundo sorteio e receberam a quantia de R$ 7.224,57.

Ainda dá tempo de tentar a sorte no concurso de hoje. As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha tudo em tempo real e divulga o resultado imediatamente no site e nas redes sociais.