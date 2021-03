Caso Lula: 2ª turma do STF julga suspeição de Moro

A 2ª turma do STF (Supremo Tribunal Federal) julga na tarde desta terça-feira (dia 9) a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.

Na tarde de ontem, Fachin anulou todas as condenações do petista na 13ª Vara Federal de Curitiba e remeteu os processos à Justiça do Distrito Federal.

Leia também:

A suspeição é um pedido da defesa do ex-presidente. Fachin tentou evitar o julgamento, argumentando que a suspeição perdeu o objeto, ou seja, não tinha mais razão de existir juridicamente. O presidente da Corte, Luiz Fux, porém, negou o pedido.

A tendência é que Moro seja declarado suspeito.