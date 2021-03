Vídeo angustiante mostra momento em que veículo perde o controle e quase capota nos Estados Unidos

Um vídeo angustiante mostra o momento exato em que um veículo perde o controle e quase capota nos Estados Unidos.

O arquivo viral foi compartilhado nesta semana no YouTube pelo canal ViralHog. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a caminhonete sai da pista e entra em uma área próxima, ficando apenas sobre duas rodas.

Como revelado pelo site, apesar do grande susto, o motorista conseguiu corrigir o veículo.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no estado americano da Califórnia. Confira o registro:

