O dólar e o bitcoin continuam apontando uma tendência de valorização nesta segunda-feira, após uma semana conturbada de altas e baixas.

Nesta segunda-feira por volta das 11h, o dólar era negociado a R$ 5,72, uma alta de 0,60% em relação ao fechamento de sexta-feira, quando fechou em R$ 5,684, impulsionado pela valorização dos títulos do Tesouro norte-americano.

O bitcoin, por sua vez, ultrapassou novamente a barreira dos US$ 50 mil e nesta segunda-feira pela manhã era negociado a US$ 50.916, alta de 0,23% em relação a cotação do dia anterior.

A criptomoeda enfrentou na semana passada dias de alta volatilidade, com sua cotação caindo e subindo diariamente.

Veja cotação do dólar e do bitcoin em tempo real: