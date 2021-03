O segredo de Israel na aplicação de vacinas contra a covid-19

Em meio à pandemia da covid-19, Israel se destaca como o país que mais aplicou vacinas na população. Com esse processo avançado na imunização, agora foram reabertas as atividades econômicas para quem já recebeu sua dose contra a Sars-Cov-2.

Entre as medidas implementadas para a recuperação das atividades ante o novo coronavírus está a utilização dos “certificados verdes”, que é o documento recebido por aqueles que já foram imunizados. Ele que dá acesso a estabelecimentos que estavam fechados num primeiro momento, como feiras ao ar livre, centros comerciais, bibliotecas e museus, ainda que com regras rígidas de prevenção contra o vírus.

Ao mesmo tempo, alunos do quinto e sexto anos do ensino fundamental e dos dois últimos anos do ensino médio podem retornar às salas de aula em áreas com baixa morbidade – taxa de portadores de determinada doença. Os alunos mais novos, que frequentam a pré-escola e os primeiros anos do ensino fundamental, já receberam autorização para o retorno há uma semana.

Outro fator a destacar é que em Israel é permitida a abertura de academias, piscinas, hotéis e espaços para eventos esportivos ou culturais. Mas cabe a ressalva: essa permissão vale apenas para cidadãos que já receberam duas doses da vacina e que podem comprovar isto com o tal certificado verde. Ele identifica os dados com um código QR. Isso pode ser obtido em um aplicativo do ministério da saúde que foi lançado esta semana e que, assim como em outros países, gera discussão sobre possíveis focos de discriminação com os não vacinados.

Para saber mais sobre como Israel conseguiu avançar nesse sentido, o Metro World News conversou com Chaim Rafalowski, coordenador nacional de Gestão de Desastres do Magen David Adom em Israel. Rafalowski é responsável pela preparação para grandes desastres, em coordenação com o movimento da Cruz Vermelha Internacional e o Crescente Vermelho, além de projetos de cooperação internacional.

Além disso, desde o início da tabela nacional de crises do Ministério da Saúde de Israel (em março de 2020), representa o Magen David Adom nesta instância. A mesa de crise nacional mantém a coordenação de todos os atores da saúde durante a pandemia de covid-19 sob a liderança do Ministério da Saúde.

Entrevista: Chaim Rafalowski

Coordenador nacional de Gestão de Desastres do Magen David Adom Israel

O que Israel fez para ser o país com mais vacinas aplicadas?

Temos que reconhecer que a geografia e demografia de Israel é muito relevante nesta operação. Somos 9,3 milhões de habitantes, uma população menor do que a Cidade do México. A área é de 22 mil quilômetros quadrados, o mesmo tamanho de alguns estados do México. Alem disso, do tamanho da população, temos 6 milhões de pessoas elegíveis para a vacina, já que são 600 mil já recuperadas do novo coronavírus. Além disso, temos cerca de 2,5 milhões de crianças com menos de 16 anos, que neste momento não podem ou precisam imperativamente ser vacinadas. Dos elegíveis para a vacina, 4,4 milhões receberam as suas vacinas. Destes, 2,6 milhões estão completamente protegidos, ou seja, já receberam a segunda dose. Então, estamos com mais ou menos 50% dos elegíveis já protegidos e obviamente estamos crescendo com esses números.

Como está o ambiente agora que a vacinação avançou?

Há muito otimismo. Eu acho que esse é um dos nossos desafios, para ser honesto. Mesmo que as pessoas tenham sido vacinadas, ainda é apenas 50% da população elegível e temos mais 3 milhões de pessoas que não serão vacinadas neste momento. O que significa que não podemos diminuir nossas precauções. Ainda não pode haver feriados, mesmo os judaicos que estão chegando. Não podemos nos dar esse luxo. Corremos o risco de perder o que ganhamos com a vacina, porque temos que entender que vamos ter mutações e, de vez em quando, essas mutações vão causar um vírus mais contagioso ou com maior mortalidade. A única forma de evitar esse processo é com o uso de máscaras, com distanciamento social e com a vacina. Temos que diminuir drasticamente a quantidade de oportunidades que o vírus tem de se duplicar e é por isso que teremos que continuar a manter esse nível de vigilância. Vemos a luz no fim do túnel, mas ainda não chegamos ao fim do túnel.

Que perspectivas esperar para os próximos meses?

Proteja de forma muito eficaz as pessoas com maior risco de doenças graves. Esperamos também atingir pelo menos 50% de vacinação nos com menos de 50 anos, esperando que nos próximos meses os jovens entre 12 e 16 anos possam também ser vacinados.

Fatores de sucesso

• “ Nosso Ministério da Saúde deixou sua função usual de regular a gestão para um papel muito operacional de gestão da vacinação. O Ministério é quem compra as vacinas, as seringas, as agulhas, quem distribui todo esse material e quem decide quando ir a cada um dos agentes que estão vacinando. Também monitora a cada hora quantas vacinas foram aplicadas e em que local do país. Assim, faz os ajustes necessários em um nível diário. E isso, obviamente, está rendendo muito bem.”

• “Em Israel, todos nós temos seguro saúde obrigatório. Isso significa que cada um de nós está associado a uma das quatro seguradoras médicas, que chamamos de Bancos de Atenção Básica.”

• “Desde o início desta pandemia entendeu-se que os idosos são os mais vulneráveis ​​e é por isso que o Ministério da Saúde decidiu que os lares para idosos e os lares para pessoas com deficiência seriam vacinados de forma móvel.”

• “Temos comunidades que – por um motivo ou outro – querem menos ser vacinadas e um projeto de divulgação extremamente importante está sendo realizado, mais uma vez com Magen David Adom e com sua capacidade móvel para alcançá-los, motivá-los e vaciná-los no local .”