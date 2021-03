São Paulo lança três programas de geração de renda para mulheres

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (dia 8) o lançamento de três programas de empreendedorismo, geração de renda e qualificação profissional voltados exclusivamente para mulheres. Confira:

Empreenda Mulher



O “Empreenda Mulher” oferece mais de 60 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em diversas áreas e a liberação de R$ 50 milhões em microcrédito pelo Banco do Povo, exclusivos para mulheres. O objetivo do programa é incentivar a autonomia. Informações detalhadas podem ser encontradas aqui.

Leia também:

Prospera Mulher



A primeira fase do “Prospera Mulher” irá beneficiar 12 mil famílias em todo o Estado e tem como público-alvo as chefes de famílias monoparentais, com crianças de 0 a 6 anos, e que estejam em situação de extrema pobreza. O programa tem como premissa a inclusão produtiva, estimulando a geração de renda através do acesso ao trabalho, empreendedorismo e capacitações.

TODAS in-Rede



O “TODAS in-Rede” visa a autonomia das mulheres com deficiência. Por meio de ações de formação profissional, disseminação de informações e criação de uma rede virtual acessível às mulheres com deficiência, o programa busca o protagonismo desse público, onde são trabalhados temas como acesso à informação, trabalho, renda e exercício de direitos. Mais informações aqui.