Rodízio Municipal: carros placa 1 e 2 não devem rodar no centro expandido de SP

A semana em São Paulo começa com rodízio de veículos para carros com placa final 1 e 2 nesta segunda-feira. Veículos com essas placas estão proibidos de circularem pelo centro expandido entre 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas.

O CENTRO EXPANDIDO É DELIMITADO PELAS SEGUINTES VIAS:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

O motorista flagrado trafegando nestas regiões nos horários de restrição do rodízio serão multados em R$ 130,16 e ganharão quatro ponto na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Não há rodízio nos sábados, domingos e feriados. Veja as placas do rodízio: