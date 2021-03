Cidades na Amazônia dominam ranking de emissão de carbono

Um estudo inédito feito pelo Observatório do Clima, que reúne 56 organizações da sociedade civil, mostra que sete dos 10 municípios que mais emitem gases de efeito estufa no Brasil estão na região da Amazônia, onde o desmatamento é a principal fonte.

De acordo com o SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa), São Félix do Xingu, no Pará, é a cidade que mais polui no Brasil, com emissão de 29,7 milhões de toneladas brutas, seguida por Altamira (23,3 milhões), também no Pará, e Porto Velho (22,4 milhões), capital de Rondônia. As três estão em território amazônico e a maior parte da emissão vem das mudanças de uso da terra e florestas. Ou seja, do desmatamento.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Serra (ES) são os únicos três municípios do top 10 do ranking que não fazem parte do bioma (veja mais ao lado). Segundo o relatório, a presença das capitais e cidades de regiões metropolitanas se explica, principalmente, pelo uso de combustíveis fósseis no transporte em geral.

Juntos, os 10 campeões em poluição emitiram 172 milhões de toneladas brutas de gás carbônico equivalente. É mais do que países inteiros, como Peru, Bélgica e Filipinas.

É a primeira vez que um levamento do gênero consegue separar os dados de cada um dos 5.570 municípios brasileiros. A pesquisa foi feita com informações reunidas de 2000 a 2018.

No entanto, os resultados já eram esperados justamente pelo aumento do desmatamento no país nos últimos anos. Em 2020, a Amazônia quebrou recorde no número de queimadas, por exemplo (veja mais abaixo). O Pantanal também teve seu pior ano em quantidade de focos de incêndio. Os dois últimos anos não entraram no levantamento, então o cenário pode ser ainda pior.

De acordo com o coordenador do Iema (Instituto de Energia e Meio Ambiente), que faz parte do Observatório do Clima, David Tsai, o principal objetivo do levantamento é aumentar o conhecimento de prefeitos, Câmaras de Vereadores e da sociedade local das regiões sobre a dinâmica da poluição. “A partir disso, é possível desenvolver políticas públicas para diminuir os impactos da emissão de gases de efeito estufa no país”, afirmou o pesquisador.

“Já é bem conhecido que o Brasil emite muito carbono por causa do desmatamento, mas de forma genérica. Com o estudo, começamos a ver onde de fato está o problema separando

por município. Agora, é um desafio de gestão, de coordenação, visão de responsabilidades, para que sejam feitas ações efetivas”, completou.

Além das mudanças de uso da terra e florestas – predominante na Amazônia – outras quatro fontes de emissão de carbono são elencadas no estudo: agropecuária, energia, resíduos e processos industrias e uso de produtos.

A agropecuária, por exemplo, está presente na maioria dos municípios brasileiros: 3.666. O principal fator é a criação de gado.

RAIO-X DO BRASIL

• Municípios campeões na emissão de gases de efeito estufa no país

São Félix do Xingu (PA) Amazônia Altamira (PA) Amazônia Porto Velho (RO) Amazônia São Paulo (SP) Pacajá (PA) Amazônia Colniza (MT) Amazônia Lábrea (AM) Amazônia Novo Repartimento (PA) Amazônia Rio de Janeiro (RJ) Serra (ES)

• Número de municípios onde cada setor é o maior emissor

3.666 (65%) – Agropecuária

1.011 (18,2%) – Mudança de uso da terra e florestas

793 (14,2%) – Energia

85 (1,5%) – Resíduos

15 (0,3%) – Processos industriais e uso dos produtos

• Destaques por setor de emissão

Agropecuária

Nas regiões já desmatadas, especialmente no Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa, o destaque é para a agropecuária. A criação de gado de corte e de leite corresponde à maior parte das emissões, seguidas das atividades agrícolas

Mudança de uso da terra e florestas.

Os municípios inseridos na Amazônia emitem mais devido ao desmatamento – mudança de uso da terra. O mesmo aparece no norte do Cerrado e no sul do litoral nordestino

Energia

Na maior parte das capitais brasileiras e das regiões metropolitanas, a energia é a atividade mais emissora. Em parte devido ao uso de combustíveis fósseis no transporte em geral

Resíduos

Resíduos é o setor mais emissor em municípios, em geral pequenos, que possuem plantas de tratamento de efluentes líquidos industriais

Processos industriais e uso dos produtos

Pontualmente, municípios onde se localizam plantas industriais se destacam devido às emissões de processos industriais

Fonte: SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa) Municípios