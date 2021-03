Previsão do Tempo: SP segue com tempo nublado e chuvoso nesta segunda

O paulistano deve enfrentar nesta segunda-feira mais um dia nublado e chuvoso, de acordo com dados do site Climatempo.

De acordo com a previsão, toda Grande São Paulo seque com o tempo instável, com predominância de chuva durante todo o dia. Em alguns locais, existe a possibilidade de cair temporais.

A temperatura segue amena, com máxima prevista de 27ºC e mínima de 18ºC.

O tempo deve começar a se estabilizar, com a diminuição de chuva e aparecimento do sol, a partir desta terça-feira.