Prêmio da Super Sete vai pagar R$ 2,8 milhões nesta segunda-feira

O prêmio da Super Sete acumulou no sorteio da última sexta-feira e para hoje vai pagar ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2.850.000,00.

Diferentemente de outras loterias, o sorteio da Super Sete ocorre à tarde, a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas do país até minutos antes do sorteio.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em seu site e em suas redes sociais.

Sorteio de sexta-feira

Embora nenhum apostador tenha acertado as sete dezenas no sorteio de sexta-feira passada, seis apostas fizeram seis pontos e cada uma delas ganhou R$ 8.177,61.

Setenta apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 1.001,34.

Veja os números do sorteio anterior