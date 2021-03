Mulheres governantes se saíram melhor no combate à covid-19

Ao redor do mundo, as mulheres são maioria nos esforços hospitalares para combater a covid-19. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), os índices chegam a 70%. Mesmo assim, elas continuam sub-representadas em níveis mais altos da tomada de decisões. Dos 193 países, apenas 21 são comandados por mulheres, algo em torno de 7,2%. É o que reporta o estudo especial da ONU durante a pandemia de coronavírus: “Covid-19 e mulheres na liderança: uma resposta eficiente à reconstrução”.

Apesar de representar uma parcela pequena entre os líderes mundiais, os países comandados por elas têm se destacado e apresentado resultados positivos no combate ao coronavírus. Na Nova Zelândia, liderada pela primeira-ministra Jacinda Ardern, que já superou a recessão econômica causada pela pandemia ano passado, menos de 3 mil pessoas se infectaram pelo vírus e 26 morreram.

O país, comandado pela membra do Partido Trabalhista, pode até entrar em lockdown uma vez ou outra quando um caso positivo para a doença é detectado, mas depois do isolamento e rastreio do caso, a vida volta logo ao normal.

Jacinda, que assumiu o cargo de liderança neozelandesa aos 37 anos, recebe mensagens nas redes sociais de internautas perguntando: “Como faz para a senhora virar presidente do mundo?”, brincam. Líder mais popular em 100 anos, ela venceu com folga a reeleição no ano passado.

Outras gestões de sucesso frente à pandemia e comandadas por personalidades femininas incluem Etiópia, Finlândia, Alemanha, Islândia e Eslováquia.

“[Elas] estão sendo reconhecidas pela rapidez da resposta [ao vírus], que não incluiu apenas medidas para ‘achatar a curva’ – como ações de confinamento, distanciamento social e testes generalizados – mas também na comunicação transparente e eficaz de saúde pública baseadas em fatos”, afirma o estudo lançado neste mês.

Em Bogotá, na Colômbia, e em Barcelona, na ​​Espanha, o estudo mostra que as prefeitas Claudia López e Ada Colau estão promovendo valores de solidariedade e empatia em suas cidades e encorajando a mudança das normas sociais para construir sociedades mais inclusivas pós-covid-19.

Elas ainda são sub-representadas

Maioria no pelotão da linha de frente contra a covid-19, elas ocupam menos cargos públicos de liderança e na ciência

• 7,2% dos líderes de Estado são mulheres

• 33% dos cargos de pesquisa são ocupados por mulheres

• 6,2% dos postos de primeiro-ministro são ocupados por elas

• 12% dos membros das academias de ciências nacionais são mulheres

• 21,3% dos ministérios têm liderança feminina

• 24,7% dos ministérios da Saúde são liderados por mulheres

• 70% de todos os profissionais de saúde são do sexo feminino

• Homens ocupam 3 das 4 cadeiras de parlamentares mundiais

• Mulheres recebem 77,7% do rendimento dos homens no brasil

• Ocupação em cargos de gerência no Brasil: 62,6% de homens, 37,4% de mulheres

Fonte: ONU Mulheres, Unesco e IBGE