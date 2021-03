Lotofácil: um apostador do Mato Grosso do Sul ganha mais de R$ 3 milhões

No sorteio deste sábado, um apostador da cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, levou sozinho o prêmio acumulado de R$ 3.227.458,28 da Lotofácil.

Clique aqui e veja quais são os números sorteados no último sábado.

Além desse apostador do Mato Grosso do Sul, outras 198 apostas acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e cada uma delas ganhou R$ 1.666,32.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 7.555 apostas que fizeram 13 dezenas.

Sorteio desta segunda-feira (8)

Para essa segunda-feira, o prêmio da Lotofácil está estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas da loteria podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente no site e nas redes sociais.