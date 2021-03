Lotofácil: confira as dezenas sorteadas nesta segunda-feira

A Lotofácil, concurso 2175, sorteia na noite desta segunda-feira (dia 8) prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão.

Confira as dezenas:

01 – 03 – 05 – 07 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15

16 -17 – 19 – 22 – 23

No último sorteio, realizado no sábado, um apostador da cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, levou sozinho o prêmio acumulado no valor de R$ 3.227.458,28.

Outras 198 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma delas ganhou R$ 1.666,32.

