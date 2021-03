Fiocruz anuncia produção em larga escala de vacina Oxford/AstraZeneca

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) anunciou nesta segunda-feira (dia 8) o início da produção em larga escala no Brasil da vacina de Oxford/AstraZeneca.

A informação foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Anúncio oficial foi feito durante visita do governador Wellington Dias, do Piauí, e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao laboratório de BioManguinhos.

Leia também:

O imunizante passou nos testes de estabilidade e de consistência. Com isso, devem ser entregues 3,8 milhões de doses ao Ministério da Saúde até o fim deste mês.

A primeira remessa dessas doses deveria ser distribuída nos próximos dias, mas foi adiada por conta de uma falha técnica em uma máquina de lacre da embalagem. A entrega está prevista agora para 24 de março.

Também nesta segunda-feira, o assessor especial do Ministério da Saúde, Airton Soligo, disse que até junho o Brasil deverá contar com 14 milhões de doses de vacina da Pfizer.