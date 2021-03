CoronaVac é eficaz contra variante de Manaus, mostra estudo

A CoronaVac, vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan, se mostrou eficaz contra a variante de Manaus do coronavírus, segundo dados preliminares de um estudo feito pelo instituto de São Paulo. A informação foi dada por uma fonte com conhecimento do estudo à Reuters nesta segunda-feira (dia 8).

Segundo a fonte, o estudo foi feito por meio do exame de amostras de sangue retiradas de pessoas vacinadas com a CoronaVac e testadas contra a variante conhecida como P1. Os dados preliminares indicam que o imunizante foi eficaz contra a cepa.

A variante é apontada como mais transmissível do que cepas anteriores do coronavírus e uma das responsáveis pela piora pandemia no Brasil.

O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse anteriormente que a CoronaVac teve resultados "muito positivos" em teses feitos na China contra as variantes britânica e sul-africana.