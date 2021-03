Você sabe a diferença entre racismo e injúria racial? Entenda

O desrespeito a raças ainda é uma realidade não só no Brasil, como no mundo inteiro. Especificamente em São Paulo, a Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) registrou 68 boletins de ocorrência e instaurou 106 inquéritos policiais referentes a crimes relacionados à raça, cor, etnia e procedência nacional em 2020, segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública). No ano anterior, foram 87 boletins de ocorrência, com instauração de 100 inquéritos.

A Justiça prevê dois tipos de crimes – o racismo e a injúria racial. Pela similaridade do tema central, é comum que se faça confusão entre as características de um e de outro. Fica mais fácil, porém, entender as especificidades quando pensamos no coletivo e no indivíduo.

“O racismo se trata de uma manifestação que menospreza e conota inferioridade a uma raça inteira. Já a injúria racial se dá quando uma ofensa é dirigida a uma pessoa específica”, explica Christiano Jorge Santos, professor de Direito Penal da faculdade de Direito da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), promotor de Justiça e autor do livro “Crimes de Preconceito e de Discriminação”.

O professor afirma que há uma gama enorme de condutas consideradas racistas, como impedir o acesso de alguém a algum lugar por conta da raça ou cor, seja ao elevador ou a um estabelecimento comercial. Já a injúria é um xingamento atrelado a um elemento racial. “Quando se fala em racismo, o Estado deseja proteger a igualdade. No caso da injúria, o objetivo é repreender o ataque à honra da pessoa ofendida”, diz.

Para ficar mais claro, Santos dá um exemplo cotidiano. “Vamos supor que um negro e um branco se envolvam em um acidente de trânsito. O branco pode dizer ‘tinha que ser preto’. Isso é racismo, pois faz referência a toda uma raça. Já se falar ‘seu preto desgraçado’ trata-se de injúria, pois se dirige àquela pessoa.”

Mais crimes ou mais notificações?

Casos de racismo e injúria racial ocupam a mídia com frequência. A sensação que se têm é que os crimes são mais comuns do que anos atrás. Será?

“Você pode me perguntar: o racismo aumentou? Eu respondo que não. O que ocorre é que mais pessoas passaram a ter entendimento que se trata de crime grave, e as autoridades deram mais atenção aos casos, aumentando o número de processos”, afirma Santos.

A pena pelo crime de injúria racial pode variar de um a três anos, enquanto a lei que regula os crimes de racismo prevê uma série de situações que podem ser punidas com penas de um ano a cinco anos.

Atualmente, apenas o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Entretanto, decisões recentes de órgão superiores tentaram colocar a injúria em patamar equivalente.

Formas de denunciar

O silêncio não é uma opção. É preciso cada vez mais fazer com que esses crimes sejam revelados e, consequentemente, punidos. “As denuncias de racismo podem ser feitas por diversos meios: delegacias especializadas, serviços oficiais de denúncias de violações de direitos humanos, além de websites destinados a esse propósito nos casos de crimes virtuais. A pessoa vítima do racismo pode chamar a polícia quando a ação racista está ocorrendo ou pode fazer essa denúncia depois da ocorrência do crime, sendo que ela deve fazer o possível para colecionar provas e identificar testemunhas”, diz Adilson Moreira, professor de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

“Há uma diferença importante quanto à denúncia que deve ser destacada. O crime de racismo não exige que a pessoa que se sinta vítima peça providências. Se a polícia ou a promotoria tomarem conhecimento, elas mesmas podem agir. No caso já injúria, exige-se a manifestação da vontade da vítima para que autor seja processado”, completa Santos.

Uma luta de todos

O combate aos crimes envolvendo questões raciais demanda esforço conjunto e começa bem antes da punição, segundo os especialistas.

“É preciso mudança na cultura das polícias, do Ministério Público e do Judiciário. Essas instituições são integralmente controladas por pessoas brancas e muitas delas não tratam esses crimes como relevantes”, aponta Moreira. “Há também a necessidade de divulgar entre a população negra e indígena informações sobre o que constitui o racismo, além de modificar a forma como minorias raciais são tratadas na mídia. Muitos programas sempre representam negros de maneira estereotipada, o que perpetua a ideia de que eles não merecem respeitabilidade porque não são atores sociais competentes”, aponta o professor do Mackenzie.

Para o docente da PUC, a luta começa com educação e termina em uma legislação mais rigorosa. “As penas são relativamente baixas. Hoje é raro alguém ficar preso por esses crimes, pois há a progressão de regime e a possibilidade de conversão de pena caso o réu seja primário. Por isso, penso que a legislação penal deve ser rigorosa. Infelizmente a lei não pode impedir alguém de ser racista, mas pode inibir essa manifestação no ambiente público.”