A homenagem que o Príncipe Harry fez a seu filho Archie em entrevista à Oprah Winfrey

Terno cinza, camisa branca e mocassin. Esse foi o look escolhido pelo Príncipe Harry para a entrevista com Oprah Winfrey, que vai ao ar neste domingo, 7 de março, no canal americano CBS. O visual é bastante familiar, já que o terno é uma das peças favoritas do closet do príncipe e já foi usado várias vezes em ocasiões especiais importantes para sua família.

Em outubro de 2018, Harry usou o mesmo terno para anunciar que Meghan estava grávida. A postagem feita pelo perfil oficial da Família Real britânica no Instagram, descreve a foto: “O Duque e a Duquesa de Sussex anunciaram hoje que ela está esperando um bebê que deve nascer na primavera de 2019”.

Em maio de 2019, quando ele e Meghan Markle apresentaram Archie, Harry usou o mesmo terno e adicionou uma gravata preta. Os dois foram clicados no Castelo de Windsor e Archie havia nascido há dois dias.

Também em julho de 2019, no batizado do pequeno Archie, Harry também usou o terno cinza. Dessa vez com uma gravata azul, mas também uma camisa branca.