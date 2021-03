Com início da fase vermelha, Poupatempo fecha em todo estado de SP

Em função do decreto do retorno à fase vermelha em São Paulo, os postos do Poupatempo em todo estado fecham a partir deste sábado.

Todos os atendimentos presenciais do Poupatempo estão suspensos e os agendamentos feitos até 20 de março serão automaticamente cancelados.

Embora os postos estejam fechados, os usuários podem ainda acessar os canais digitais do Poupatempo ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

Pelo site, é possível acessar serviços como renovação de CNH, pesquisa de pontuação, consulta de IPVA, Licenciamento de veículos, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego, entre outros.

A medida vale até 14 de março, quando o governo de São Paulo se reúne para avaliar o relaxamento da fase vermelha.