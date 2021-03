SPTrans: confira os postos de atendimento que fecham a partir de amanhã

O Posto Central de Atendimento da SPTrans estará fechado a partir desta segunda-feira (dia 8) em respeito à regressão do Plano São Paulo para a fase vermelha. Os locais que realizam atendimento específico sobre o benefício de gratuidades a Idosos, Pessoas com Deficiência, Gestantes e Obesos, localizados nas subprefeituras e unidades do Descomplica SP, também não funcionarão.

Os canais digitais de atendimento da SPTrans, como o site, chat do site e do Facebook, SP156 e e-mails de atendimento da Loja Virtual e Apoio Escolar, terão suas equipes ampliadas para atender toda a demanda de forma online.

Já os postos de atendimento aos usuários Comum, Vale-Transporte, Estudante e Professor localizados nos terminais de ônibus e estações de transferência funcionarão de segunda a segunda-feira das 6h às 22h.

O Posto Jabaquara, localizado na estação do Metrô, continuará funcionando no horário das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, enquanto os postos Santana e Augusta seguem funcionando de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.