São Paulo volta à fase vermelha neste sábado

Diante do aumento dos casos, mortes e internações pela covid-19 e do risco de colapso no sistema de saúde, o governo de São Paulo decidiu colocar todo o estado na fase mais restritiva da quarentena a partir da 0h de sábado e pelas próximas duas semanas.

Na fase 1-vermelha, os serviços considerados não essenciais, como comércios, shoppings, restaurantes, academias e parques, deverão fechar as portas. Apenas os essenciais, como hospitais, mercados e transportes, terão autorização para funcionar, assim como as escolas, que seguem podendo receber até 35% dos alunos, mas que devem priorizar o atendimento presencial dos mais vulneráveis.

O objetivo é reduzir a circulação de pessoas e, com isso, diminuir a transmissão do novo coronavírus e ganhar fôlego antes que não haja leitos para os pacientes em estado grave – o que já vem ocorrendo pontualmente em alguns hospitais e até em cidades inteiras.

Há quase um ano, quando o novo coronavírus começou a se espalhar, o estado também paralisou parte das atividades e pediu que as pessoas ficassem em casa, mas a situação, segundo as autoridades, está pior agora.

A taxa média de ocupação de leitos de UTI, que era de 66,3% há duas semanas, está hoje em 75,3%. Já o total de pacientes internados em estado grave hoje soma 7,4 mil pessoas. Além de um recorde, o número é 18,6% maior do que o registrado no pico do ano passado.

“Isso é uma tragédia, é uma tragédia que pode ser ainda pior se não tomarmos medidas (…) Temos a tristeza de reconhecer a situação dificílima que estamos vivendo em São Paulo, e que não é diferente do restante do país”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Coordenador-executivo do centro de contingência que assessora o estado, João Gabbardo lembrou que a primeira onda da covid-19 foi marcada por surtos localizados e em momentos diferentes por todo o Brasil, e que a lógica se repetiu em São Paulo, com a explosão primeiro na região metropolitana da capital e só depois no interior. “Hoje, o que percebemos é que o país inteiro está entrando em uma situação de colapso (…). Não existe outra alternativa que não seja o isolamento e a restrição.”

Podem funcionar:

• Saúde: hospitais, clínicas, consultórios, farmácias e pet shops

• Alimentação: supermercados, mercados, açougues, feiras livres e padarias (sem consumo no local)

• Educação e religião: escolas públicas e privadas e templos religiosos

• Serviços gerais: hotéis, lavanderias, limpeza e manutenção, assistências técnicas, bancos e lotéricas, call center e bancas de jornais

• Logística: transporte público, táxis, carros por aplicativos, locadoras de veículos, oficinas mecânicas e estacionamentos

• Segurança: serviços de ordem pública (polícias e guardas municipais) e privada

• Abastecimento: Agropecuária, transportadoras, postos de combustível e lojas de material de construção

• Produção: construção civil e indústrias

Devem fechar:

Estes setores só podem funcionar para delivery, retirada ou drive-thru

• Restaurantes e bares

• Comércios de rua e shoppings

• Academias

• Salões de beleza

• Cinemas, teatros e museus

• Parques

• Concessionárias

• Escritórios

TOQUE DE RESTRIÇÃO

ENTRE 20H E 5H

Período com restrição para circulação em vias públicas e aumento da fiscalização contra aglomerações

