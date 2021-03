Quina 5507: saiba mais sobre o sorteio desta sexta-feira

Como ninguém acertou as cinco dezenas da Quina desta quinta, o prêmio segue acumulado para o sorteio desta sexta-feira. O prêmio, desta vez, é de R$ 2,4 milhões para o apostador que acertar o resultado da loteria.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples, com apenas 5 dezenas, custa R$ 2.

O Metro World News acompanha o sorteio da Caixa em tempo real e divulga o resultado imediatamente no site e em suas redes sociais.

Sorteio Anterior

No sorteio desta quinta-feira, nenhum apostador levou o prêmio principal da Quina, mas 81 apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 5.478,46.

O terno foi feito por 4.563 pessoas e cada uma delas ganhou R$ 146,24.